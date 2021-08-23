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السكة الحديد تكشف حقيقة تفريغ العربة الأخيرة من القطارات

01:05 م الإثنين 23 أغسطس 2021
السكة الحديد تكشف حقيقة تفريغ العربة الأخيرة من القطارات

السكة الحديد

كتب - أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بالسكة الحديد، حقيقة تفريغ العربة الأخيرة من القطارات بكافة أنواعها (مكيفة - روسية- مميزة - ركاب) في كل رحلة.

وقال المصدر لمصراوي، إنه هذا القرار صحيح و جاء بناءا على توجيهات الفريق كامل الوزير، بتفريغ العربة الأخيرة من الركاب حرصا على سلامة الركاب، خاصة بعد حادثة قطار الإسكندرية واصطدام جرار بالغربة الأخيرة من القطار قبل انطلاقة رحلته.

وشدد المصدر على أنه يتم إغلاق الأبواب والشبابيك للعربة الأخيرة لمنع دخولها بأي طريقة، مؤكدا أن العربة الخيرة ستكون خارج القوة للقطار و لن تؤثر على عدد الركاب في كل قطار.

السكة الحديد تفريغ العربة الأخيرة من القطارات القطارات كامل الوزير

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