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غدا.. مصر للطيران تسير 74 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

03:50 م الأحد 22 أغسطس 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 74 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الاثنين، رحلاتها إلى 74 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 9 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا ، بمعدل ٥٣ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، جوبا، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارنكا، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، أربيل) ، و١٦ رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا)، و٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 الاف راكبا .

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران رحلات جوية حركة الطيران المطارات المصرية

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