حدث ليلاً| حريق هائل يلتهم منزلا ببني سويف.. وامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة "بابل شيت"

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 107 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 235424 حتى اليوم.

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التعليم: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة "بابل شيت"

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد أي تغيير في امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أن امتحانات الدور الثاني تعتمد على أسئلة النظام الجديد التي تقيس الحفظ والفهم، بنظام البابل شيت، مؤكدًا أن هناك 4 نماذج لكل مادة في الامتحان.

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حريق هائل يلتهم منزل في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق هائل شب في منزل بقرية هربشنت التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، صباح اليوم السبت، دون خسائر في الأرواح.

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"الدرجات عادت لمعدلاتها المنطقية".. وزير التعليم العالي: تنسيق الصيدلة في الستينيات كان 66%

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مقارنة درجات الثانوية العامة خلال هذا العام بدرجات العام الماضي غير طبيعية، مؤكدًا أن الدرجات عادت لمعدلاتها المنطقية، مشيرًا إلى أنه خلال الستينيات كان الطالب يدخل صيدلة بمجموع 66%، معقبا: "الآن عودة طريقة التقويم والقياس".

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الحرارة 39 في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، خلال الأسبوع المقبل بدء من السبت حتى الخميس.

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"مستعدون لكل السيناريوهات".. التعليم العالي: نتمنى عودة الدراسة بالشكل التقليدي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أن الدولة حرصت على إنشاء العديد من الكليات التكنولوجية، لافتًا إلى أن عدد الجامعات زادت بشكل كبير خاصة الجامعات الأهلية والخاصة والدولية.

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تحت شعار "هي لنا دار".. تركي آل الشيخ يعلن إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي 91

أطلق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه اليوم الوطني الـ91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، وذلك ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها، لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

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العاهل المغربي: نحرص على إقامة علاقات بناءة ومتوازنة مع دول الجوار

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن بلاده تحرص على إقامة علاقات بناءة ومتوازنة مع دول الجوار، كما تسعى إلى تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات مع إسبانيا.

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السعودية تستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج

أنهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إجراءات أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، وذلك مساء اليوم الجمعة.

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الرئيس التونسي يلمح لتدبير جهات لاغتياله ويعلن قرارات استثنائية (فيديو)

ألمح الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى تدبير بعض الجهات محاولات لاغتياله، مؤكدا على اتخاذه القرارات التي تحفظ سيادة الدولة التونسية.

وقال سعيد، خلال كلمة، قبل التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كوفيد-19، إن "هناك من يكذبون ويقولون إن مرجعيتهم الإسلام، ولكن أين هم من الإسلام، كيف يتعرضون لأعراض الرجال والنساء ويكذبون.. وبالنسبة إليهم الكذب من أدوات السياسة".

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بايدن: عمليات الإجلاء من أفغانستان تُعد واحدة من بين الأصعب في التاريخ

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، خلال كلمة له في البيت الأبيض، إن الرحلات الجوية القائمة من أجل الإجلاء من أفغانستان تُعد واحدة من بين الأصعب في التاريخ وأن الدولة الوحيدة التي استطاعت القيام بذلك كانت الولايات المتحدة.

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هبوط أولى رحلات الإجلاء الجوي الأمريكي من أفغانستان بقاعدة "رامشتاين" بألمانيا

ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الليلى، أن أولى رحلات الإجلاء الجوي العسكري الأمريكي من أفغانستان قد هبطت في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا.

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بلومبرج: طالبان تستولي على أسلحة ومروحيات أمريكية في أفغانستان

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن الجيش الأفغاني ألقى أسلحته ، وأن حركة طالبان لم تضيع الكثير من الوقت فى جمع تلك الأسلحة ، مما أثار مخاوف بشأن مدى سهولة وقوع هذه المجموعات من الأسلحة والطائرات العسكرية والمركبات المدرعة الأمريكية الصنع في أيدي العدو وما يمكن أن تمنحه هذه الأسلحة من قدرات جديدة لحركة طالبان .

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