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القوى العاملة: تعيين 855 شابًا منهم 5 من ذوي الهمم في الدقهلية

06:19 م الجمعة 20 أغسطس 2021
القوى العاملة: تعيين 855 شابًا منهم 5 من ذوي الهمم في الدقهلية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

(مصراوي):

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين 855 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، في محافظة الدقهلية، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3320 شابًا منهم 20 من ذوي القدرات الخاصة.

وأوضح الوزير، في بيان له اليوم الجمعة، أن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 37 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ9 عمال مسجلين، و4000 جنيه لعاملين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 35 عاملًا جديدًا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.​

محمد سعفان وزارة القوى العاملة الدقهلية القطاع الخاص

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