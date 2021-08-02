تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على الجامعات الأهلية

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، بدء تطبيق التنسيق الإلكتروني للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية، على أن يتم التقديم عبر موقع إلكتروني للمجلس، ويقوم الطالب بالتقديم واختيار الرغبات، خلال 3 أيام من فتح الموقع.

كما قرر الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن تكون قواعد القبول والحد الأدنى مثل العام الماضي، حيث كان الحد الأدنى للتقدم العام الماضي 95% للطب البشري و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقي الكليات.

ننشر الجامعات الأهلية بتنسيق 2021:

جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

جامعة العلمين الدولية، ومقرها مدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح.

جامعة الجلالة، بهضبة الجلالة بمحافظة السويس.

جامعة المنصورة الجديدة، محافظة الدقهلية.

وتكون الجامعات الأربعة من عدد من الكليات والمعاهد، تجرى الدراسة بهم

بنظام الساعات المعتمدة، وصممت البرامج الدراسية المناسبة لسوق العمل، 43

برنامجا.

والجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح، حيث يعاد ضخ فائض الدخل

سنويا في ميزانية الجامعة بالعام التالي. بحسب بيان سابق للوزارة.​