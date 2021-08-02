برلمانية: وزير الشباب نجح في التعامل مع الملف بجدارة

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن وزارة الشباب والرياضة، نجحت في وضع العديد من البرامج والأنشطة التي ساهمت في حماية الشباب من الوقوع في براثن الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وأوضحت سلامة في بيان صحفي، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أثبت بالدليل القاطع أن لديه رؤية واستراتيحية مختلفة في التعامل مع ملف الشباب، بإعتباره واحد من أهم الملفات التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، مؤكدة أن الوزارة وضعت خطة تعتمد على تمكين الشباب (سياسياً، علمياً وثقافياً، اقتصادياً، اجتماعياً، مهارياً وإبداعياً، صحيًا ورياضيًا وخلقيًا".

وأشادت بالإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية خلال الفترة من 2014-2021، حيث بلغت البرامج والمبادرات الشبابية والرياضية 5376، بإجمالي مايقرب من 107 ملايين مستفيد من النشء والشباب، ومتوسط فرص مشاركة النشء والشباب سنوياً بلغت 15.000.000 فرصة مشاركة مع مراعاة عامل تكرار المشاركة.

وأكدت أن برلمان الشباب الذي تشرف عليه الوزارة، وبرنامج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس الشيوخ" تحت شعار "كن قياديًا.. كن مؤثرًا" دليل قوي على حرص الوزارة علي فتح أفق أوسع للشباب والعمل على تمكينهم سياسيًا وثقافيًا.

وأضافت أن وزير الرياضة يثبت دائمًا إيمانه بحماية الشباب، وهذا ما دلل عليه بالواقع العملي خلال اجتماع لجنة الشباب بمجلس النواب، وإعلان وزارته تحمل مبلغ يصل قيمته إلى 700 ألف جنيه، مديونية على مركز شباب ابن العاص بمحافظة الشرقية لدي وزارة الأوقاف، نظير شراء الأهالي قطعة أرض لإقامة مركز شباب عليها، حيث تعهد الوزير بأن الوزارة لا يمكن أن تتخلى عن الشباب وستساعدهم في سداد باقي المستحقات المالية.

وأشارت إلى أن وزير الشباب يتعامل مع واحد من أخطر الملفات وأهمها على الإطلاق، خاصة أن مصر مجتمع شاب، حيث تشير الإحصائيات إلى أن من 60 إلى 65% المجتمع المصري شباب، مؤكدة أن الوزير نجح في إدارة الملف خاصة أن الدولة تمتلك قدرات كبيرة جدًا أهمها الدعم المطلق من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب.

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