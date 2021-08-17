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نتيجة الثانوية العامة.. طريقة جديدة للحصول عليها

06:04 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
نتيجة الثانوية العامة.. طريقة جديدة للحصول عليها

نتيجة الثانوية العامة


كتب – أسامة علي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية جديدة ومختلفة للحصول على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي (2020 - 2021).

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية واتعليم، نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح بلغت 74%، مؤكدا أنه سيدخل الدور الثاني 135.396 طالبا وطالبة بدءا من 4 سبتمبر 2021.

وقررت الوزارة، إدراج أيقونة خاصة على تابلت طلاب الثانوية العامة، للحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس.

ويمكن الاطلاع على النتيجة التفصيلية لامتحانات الثانوية العامة مساء اليوم الثلاثاء من خلال الرابط الرسمي التالي.

https://g12.emis.gov.eg

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