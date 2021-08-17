طالبان عندهم خير.. برهامي يرحب باستيلاء الحركة على الحكم في أفغانستان

كتب- عاطف مراد:

علق ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية على استيلاء حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، وقال إن "طالبان عندهم خير فيه دخن" لكنهم أفضل من سابقيهم، لأنهم في النهاية "مُتشرعون يلتزمون بالشريعة".

وتابع: "دخول طالبان للعاصمة.. الحمد لله أن زال العملاء لكن نحن نقول إن طالبان عندهم خير فيه دخن، ولكن بلا شك أنهم أفضل ممن نصبهم الأمريكان عملاء ليفرضوا الفساد ومخالفة شرع الله".

وهاجم برهان الغرب قائلا: إذا أردتم أن تعرفوا وقاحة الغرب.. انظروا لما قاله وزير الخارجية الألماني من أن طالبان إذا طبقت الشريعة فلن نعطي أفغانستان سنتا واحدا".

وأضاف: قالوا إن أفغانستان لا تقوم بدون مساعدات وسيرون "إن شاء الله" أن هذه البلد لا تحتاج إلى مساعدتهم. وفي الحقيقة اللي كان يحتاج إلى مساعدات، النظام الذي لا لا يقوم إلا بهم.. فنسأل الله عز وجل أن يُعلي كلمة الإسلام في كل مكان.

واسترسل قائلا: إن كنا نُدرك أن طالبان عندهم من الزخم ما يكون من التمذهب "المذهب الحنفي" وإلزام الناس بذلك ويعني قدر من التصوف إلا أنهم يمنعون الغلو الشديد في القبور والتبرك بها. ولكن يمنعون هذه المقابر على الأبنية المشرفة.. لكن كما ذكرنا هم في النهاية هم مُتشرعون يلتزمون بالشريعة.

وحول كيفية وصول طالبان للحكم قال برهامي: "طب ايه اللي حصل.. إحنا مش عارفين إيه إللي حصل.. إيه اللي خلى الأمريكان ينسحبوا بعد المباحثات انا نفوض الأمر إلى الله.

وحول محاربة طالبان للسلفيين، قال برهامي: حربهم على السلفية أنا غير مُتيقن من ذلك.. ولكن هذا مُحتمل.

وردا على تعقيب أحد الموجودين بصوت غير واضح، رد برهامي قائلا: "لا ما فيه بعض الفيديوهات بتقول لكن الله أعلم ممكن تكون مُفبركة. إحنا خلاص بعد عصر التزوير العميق .. ها.. خلاص محدش يقدر يقول .. وبعدين احنا فاهمين حاجة دي كلها ترجمة احنا لغة مش فاهمينها".