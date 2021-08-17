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وزير السياحة: مد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية شهرين

12:54 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
وزير السياحة: مد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية شهرين

الدكتور خالد العناني

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقم 198 لعام 2021، بشأن لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية.

ونص القرار في المادة الأولى: تستمر اللجنة المشار إليها في مباشرة أعمالها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدتها المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2021 المشار إليه، وذلك لمدة شهرين أو لحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

المادة الثانية: ينشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

خالد العناني وزير السياحة والآثار المنشآت الفندقية السياحة

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