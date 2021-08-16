​"مياه القاهرة": انقطاع المياه بالكامل عن عين شمس الغربية ومنشية البكري

(مصراوي):

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة، إنه تم كسر خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي في منطقة عين شمس.

وأضافت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الأمر ترتب عليه انقطاع المياه بالكامل عن منطقة عين شمس الغربية، ومنشية البكري.

وأوضحت الشركة أنه جاري العمل من قبل شركة الصرف الصحي في القاهرة الآن.