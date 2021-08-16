وفاة الدكتور زكريا النوتي أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

توفى مساء اليوم الاثنين، الدكتور زكريا عبدالمجيد النوتي أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة الملك الأزهر بالقاهرة، العميد الأسبق لكلية العلوم الإسلامية.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتور زكريا النوتي من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، عقب أذان المغرب، على أن يواري جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بسمنود بمحافظة الغربية.

كان الدكتور زكريا النوتي، تعرض لوعكة صحية قبل شهرين، دخل على إثرها المستشفى، إلى أن وافته المنية قبل قليل.

وتحولت الصفحة الشخصية الدكتور زكريا النوتي على "فيسبوك"، إلى دفتر عزاء، إذ نعاه عدد من زملاءه وتلاميذه وأصدقائه وأقاربه.