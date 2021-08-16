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​​برلماني: توجيهات السيسي بتطعيم هيئات التدريس في صالح العملية التعليمية

05:00 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
​​برلماني: توجيهات السيسي بتطعيم هيئات التدريس في صالح العملية التعليمية

أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان

كتب- نشأت علي:

رحب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك في تصريحات له مساء اليوم الأحد، مؤكدًا أنه سبق وأن تحدث بشأن أهمية هذه الخطوة، حرصًا علي صحة وسلامة مكونات العملية التعليمية سواء بمراحل التعليم الأساسي أو العام أو الجامعي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تنجح دائمًا في تحقيق المعادلة الأصعب في كل التحديات بشأن الالتزام بالتدابير اللازمة مع استمرار العمل.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد على استمرار العملية التعليمية بالحفاظ على صحة وسلامة جميع مكوناتها وأفرادها، دون تعطيل أو حتى العمل أون لاين، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم مراعاة كافة التدابير الاحترازية أيضًا أثناء العام الدراسي.

وثمّن عضو مجلس النواب، جهود الدولة المصرية على ما تبذله لتوفير اللقاحات لجموع المواطنين بداية من الأطقم الطبية والعاملين لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لضمان استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة، مع إتاحة مراكز مختلفة لتوفير اللقاحات لجموع المواطنين علي مستوى الجمهورية وأيضا إنهاء إجراءات راغبي السفر للخارج.

مجلس النواب السيسي تطعيم هيئات التدريس العام الدراسي الجديد

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