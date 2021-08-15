نائب وزير السياحة: مصر جاهزة بمنشآتها لاستقبال أي عدد من السائحين

كتب- مينا غالي:

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار: "كنا سنحتفل بافتتاح المتحف الكبير في أكتوبر 2020 وموكب المومياوات، وبعد كورونا توقفت السياحة تمامًا؛ لكن السياحة تمرض ولا تموت، وتم غلق المجال الجوي في مارس، ومع ذلك كان لدينا هدف استراتيجي أن يكمل كل السائحين الموجودين في مصر حتى يناير وفبراير وعددهم مليون، لإكمال رحلتهم إلى النهاية في أجواء آمنة، وعملنا على ذلك بشكل جيد، ثم موضوع العالقين وعودة المصريين العالقين بالخارج من خلال توفير فرصة لحجر صحي في مرسى علم".

جاء ذلك خلال كلمة شلبي بالمؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بالقاهرة، اليوم الأحد، الذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور نحو 400 مشارك، و33 كيانًا مصريًّا بالخارج من 18 دولة حول العالم، فيديو ترويجي لتنشيط السياحة المصرية.

وأضافت نائب وزير السياحة والآثار "قطاع السياحة لا يقل أهمية من أن نجذب له الاستثمارات، وتمثل ذلك في دعم الدولة لهذا القطاع من خلال صندوق، وكان يهدف إلى دعم العاملين لهذا القطاع؛ لأننا لم نكن نرغب في وجود عمالة متعطلة، وكذلك استهدف الصندوق تحسين الخدمات في الفنادق والمنشآت السياحية وهذا الذي نحن فيه الآن بعودة السياحة الروسية واستقبالهم، ومنشآتنا جاهزة حاليًّا لاستقبال أي عدد من السائحين".

وواصلت شلبي: "الإدارة المصرية تتميز عن غيرها من الدول السياحية، فلم نتعجل ونظرنا إلى الأماكن الأقل تضررًا من الكوفيد وكانت في منتجعات جنوب سيناء والبحر الأحمر ووضعنا ضوابط مستلهمة من منظمة الصحة العالمية، واستحدثنا شعارًا جديدًا باللغة الفرعونية، وهو تمنياتنا لأي سائح لأن ينعم بحياة آمنة".

واستكملت شلبي: "استحدثنا شهادة تُمنح للفنادق التي قامت بمراجعة إجراءاتها والتي تضمن الصحة والسلامة للسائحين والعاملين فيها على حد سواء.. واستئناف السياحة لم يأت فجأة، ولكن بدأنا أولًا بالسياحة الداخلية مع مراجعة الضوابط وتطبيقها على قطاع مصغر، ثم دخلنا على الفتح التدريجي واستئناف السياحة سواء بـ50% للمنشآت الفندقية، ورفعناها لـ70% الشهر الماضي، وهذا يدل على ثقة السائحين في إجراءات الدولة المصرية، فمصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي حينما فتحت السياحة لم تغلقها مجددًا."

وأشارت نائب وزير السياحة إلى أن الترويج جزء مهم جدًّا؛ فأحد المشروعات التي قمنا بها هو إطلاق خط ساخن لتلقي مقترحات السائحين، وحتى نعرف بأية مشكلة تتعلق بعدم تطبيق الإجراءات حتى نتصرف مع المنشأة، وقد تصل الإجراءات إلى حد الإغلاق، وكذلك إلغاء رخصة المدير.

وتابعت شلبي: "فيلم (رحلة سائح) من أول المبادرات التي أطلقناها العام الماضي حتى يعرف السائحون الإجراءات التي تم اتخاذها داخل مصر، واعتمدنا على عدد من مشاهير المروجين؛ منهم الفنان مينا مسعود ومارينا مانجول، وبدءًا من عام 2021 تم توجيه الدعوة إلى عدد 63 مدونًا من مختلف دول العالم، كما قمنا بعمل جولات افتراضية وإرشادية بالفيديو في بعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية وسط أزمة فيروس كورونا، من خلال منصات التواصل المختلفة".

وقالت شلبي: "وزير السياحة والآثار قام بزيارات لعدد من دول العالم، ومختلف الصحف العالمية الكبرى تكلمت عن مصر كمقصد سياحي عالمي، كما قمنا بمبادرات لتشجيع السياحة الداخلية، فالتكامل والتناسق مع وزارة الطيران المدني مبادرات لدعم السياحة الداخلية بسعر موحد 1500 جنيه للأقصر، بهدف الوقوف بجانب الأقصر التي تضرر أهالينا بها من توقف السياحة."

واستطردت نائب وزير السياحة والآثار: "في 3 أبريل جاء الحدث الكبير الذي جعل الجميع يرى مصر بصورة لم يألفها من قبل؛ وهو حدث نقل المومياوات الملكية والذي كان حدثًا جديرًا بهذه الدولة العظيمة ذات التاريخ غير المسبوق، أعقبه افتتاح عدة متاحف في فترة كورونا؛ مثل متحفي الغردقة وشرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ ومتحف المركبات الملكية والمتحف القومي للحضارة المصرية ومتحفين في مطار القاهرة الدولي، وسيكون لدينا متحف عواصم مصر في العاصمة الإدارية الجديدة".