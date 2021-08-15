79222 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

كتب- مصراوي:

أدَّى 79222 طالبًا وطالبة، اليوم الأحد، امتحانات الدبلومات الفنية بكل نوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي) على مستوى الجمهورية، للدور الثاني للعام الدراسي 2020/ 2021، في (436) لجنة، في عدد (43) مادة امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب؛ لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

وأضاف مجاهد أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية؛ للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وأوضح الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس عام الامتحان، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات؛ حيث تم رصد عدد (2) حالة غش عن طريق الهاتف المحمول في محافظتَي القليوبية والمنوفية، وتم ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.