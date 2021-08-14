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المتحدث العسكري: قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية يزور قاعدة "برنيس" البحرية

04:58 م السبت 14 أغسطس 2021
المتحدث العسكري: قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية يزور قاعدة "برنيس" البحرية

جانب من الزيارة

(مصراوي):

في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلًا من الفريق بحري تشارلز كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، وجوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر لمشاهدة قاعدة "برنيس" البحرية وما يتم توفيره من خلال هذه القاعدة الحديثة ومرافقها من إمكانيات داعمة للأسطول البحري المصري والوحدات البحرية للدول الصديقة والشقيقة، خلال زيارة الطراد الأمريكي (USS Monterey) إلى قاعدة "برنيس" البحرية والتي تعد أول نشاط بحري يتم تنفيذه في القاعدة.

حيث أشادوا بما تتميز به القاعدة من موقع جغرافي متميز على مقربة من خطوط المواصلات البحرية، وبما يحققه هذا من تعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة بقناة السويس والمضايق البحرية.

ويعتبر طراد الصواريخ الموجهة الأمريكي (USS Monterey) من طراز (Ticonderoga) أحد أٌقدم وأكبر الوحدات البحرية الأمريكية.

الفريق أحمد خالد صر لمتحدث العسكري اعدة برنيس البحرية

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