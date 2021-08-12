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بسبب الجرعة الثانية.. زحام بمركز "أرض المعارض" لتلقي لقاح كورونا

03:04 م الخميس 12 أغسطس 2021
بسبب الجرعة الثانية.. زحام بمركز "أرض المعارض" لتلقي لقاح كورونا

مركز أرض المعارض لتلقي لقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

شهد مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، اليوم الخميس، تزاحمًا من المواطنين للحصول على لقاح كورونا المستجد.

ويأتي هذا الزحام جراء إقبال المواطنين للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، بعدما قررت وزارة الصحة مطلع هذا الشهر تأجيلها لعدد من المواطنين لفترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

وقال أحد المواطنين المتواجدين أمام المركز، إن وزارة الصحة أبلغته بالحضور لتلقي الجرعة الثانية اليوم الخميس، بعد تأجيلها منذ بداية الشهر الجاري، قبل أن يفاجئ بتزاحم كبير في محيط مركز التطعيمات الرئيسي على مستوى الجمهورية، بخلاف الجرعة الأولى التي شهدت انتظامًا وسهولة في التطعيم.

وأوضح أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين في ظل عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين المكلفين بتسجيل البيانات، وعدم وجود فصل بين المواطنين الذين سيحصلون على الجرعة الأولى والثانية.

التطعيم ضد كورونا أرض المعارض لقاح كورونا فيروس كورونا

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