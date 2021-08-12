"إعلام القاهرة" تبدأ تدريس أول برنامج عن "الإعلام الرقمي" في العام المقبل

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن بدء الدراسة ببرنامج" الإعلام الرقمي" Digital Media Program، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2021-2022.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية، بأن البرنامج ضمن اللائحة المعتمدة للكلية، وتنطبق عليه كل شروط الالتحاق ببرامجها، ويتمتع خريجوه بكل مزايا الدراسة بكلية الإعلام.

وأضافت هويدا، أن الدراسة في البرنامج الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، ويضم البرنامج إلى جانب المقررات الرئيسية الإجبارية، تخصصين دقيقين هما: تخصص المواقع والبوابات الإلكترونية وتخصص المنصات الإلكترونية، بواقع ست مقررات دراسية لكل تخصص منهما.

وأوضحت أن البرنامج يؤهل خريجيه للإلمام بكل المعارف والمهارات الأساسية المطلوبة اليوم، في مجال العمل بالإعلام الرقمي بكل فروعه المختلفة، لمواكبة ما يعيشه العالم اليوم من تقنيات ثورة المعلومات والتقنية الرقمية في كل المجالات عامة وفي الإعلام بخاصة.