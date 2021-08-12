Masrawy logo white

"إعلام القاهرة" تبدأ تدريس أول برنامج عن "الإعلام الرقمي" في العام المقبل

12:36 م الخميس 12 أغسطس 2021
"إعلام القاهرة" تبدأ تدريس أول برنامج عن "الإعلام الرقمي" في العام المقبل

كلية الاعلام جامعة القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن بدء الدراسة ببرنامج" الإعلام الرقمي" Digital Media Program، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2021-2022.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية، بأن البرنامج ضمن اللائحة المعتمدة للكلية، وتنطبق عليه كل شروط الالتحاق ببرامجها، ويتمتع خريجوه بكل مزايا الدراسة بكلية الإعلام.

وأضافت هويدا، أن الدراسة في البرنامج الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، ويضم البرنامج إلى جانب المقررات الرئيسية الإجبارية، تخصصين دقيقين هما: تخصص المواقع والبوابات الإلكترونية وتخصص المنصات الإلكترونية، بواقع ست مقررات دراسية لكل تخصص منهما.

وأوضحت أن البرنامج يؤهل خريجيه للإلمام بكل المعارف والمهارات الأساسية المطلوبة اليوم، في مجال العمل بالإعلام الرقمي بكل فروعه المختلفة، لمواكبة ما يعيشه العالم اليوم من تقنيات ثورة المعلومات والتقنية الرقمية في كل المجالات عامة وفي الإعلام بخاصة.

إعلام القاهرة جامعة القاهرة الإعلام الرقمي Digital Media Program

الخبر التالى:

الحرارة المحسوسة تصل لـ 44 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
91

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

112

متعافون اليوم

284966

إجمالي الإصابات

16597

إجمالي الوفيات

233517

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قرار رسمي.. 250 جنيها لاستخراج شهادات لقاح كورونا للمسافرين للخارج

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا