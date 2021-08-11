تمهيدا لإطلاقه من الرئيس.. مدبولي يتابع خطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الخطوات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تمهيدا لإطلاقه، من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسئولى شركات الخطة الإعلامية للمشروع، وبمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ما يحظى به المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالب بالعمل على سرعة البدء بتفعيل برامج تنمية الأسرة المصرية، لما لهذا المشروع من دور كبير في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، منوهاً إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في دخول المشروع حيز التنفيذ، ومن بين ذلك ما يتعلق بالحملة الإعلامية الخاصة به، للتعريف بمختلف برامج التنمية، وانعكاس تطبيقها في جودة حياة المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة الاستراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي سيتم من خلالها إدارة القضية السكانية من منظور شامل؛ للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، لافتة إلى أن هذه الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل، وترتكز علي محاور أبرزها التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يتمثل في تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالي مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلي تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خلال وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.

ومن جانبها، عرضت وزيرة الصحة والسكان جهود الوزارة في رفع كفاءة وتطوير مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية، منوهة إلى العديد من المؤشرات الخاصة بتنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال دعم صحة المرأة المصرية، والتي تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة وتقديم التوعية والعلاج للسيدات بداية من 18 عامًا بالمجان، وكذا مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، لتقديم خدمات الكشف المبكر للسيدات الحوامل عن أمراض الإيدز والزهري وفيروس "بي".

وخلال الاجتماع عرض مسئولو الشركات المتخصصة مقترحاتهم للخطة الإعلامية للمشروع، الذى يحظى بأهمية كبيرة لدى القيادة السياسية.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على سرعة استكمال مختلف الجوانب الخاصة بمشروع تنمية الاسرة المصرية، وذلك تمهيداً لإطلاقه قريباً، وتفعيل برامجه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.