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الحكومة تعتمد أسعار بيع البيوت الريفية بالوادي الجديد

02:10 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
الحكومة تعتمد أسعار بيع البيوت الريفية بالوادي الجديد

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

اعتمد مجلس الوزراء أسعار بيع البيوت الريفية المزمع تنفيذها بمدن الفرافرة، وباريس، وبلاط، بمحافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن مشروع "سكن لكل المصريين".

كما اعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية المزمع تنفيذها بمدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد للمواطنين المتقدمين سابقاً بإعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الأول إلى الثامن، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة، كما اعتمد المجلس أسعار بيع الوحدات السكنية المزمع تنفيذها في مركز شطا بمحافظة دمياط للمواطنين المتقدمين سابقا بإعلان الصندوق بتاريخ 3/4/2016، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة.​

مجلس الوزراء البيوت الريفية الوادي الجديد الحكومة

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