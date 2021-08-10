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رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة خطوات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية

07:29 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة خطوات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

القاهرة - أ ش أ:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

حضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور محمد معيط وزير المالية، نيڨين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، والسفير نزيه النجاري مساعد وزير الخارجية وممثلو الجهات المعنية.

شهد الاجتماع عرضاً حول موقع ومساحة "المنطقة الصناعية الروسية" المقرر إنشاؤها، ونتائج المباحثات التي تمت بين مسئولي البلدين على مدار الفترة الماضية للاتفاق على خارطة طريق لإنشاء المنطقة، وقواعد الاستيراد والتصدير منها وإليها، ومعايير وإجراءات قبول المشروعات بها، والجدول الزمني لإنشائها وتشغيلها.

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المنطقة الصناعية الروسية

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