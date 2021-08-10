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شوقي تعليقًا على مسميات "ثانوية التابلت": "تسطيح للأمور"

05:43 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
شوقي تعليقًا على مسميات "ثانوية التابلت": "تسطيح للأمور"

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق مسميات مختلفة على الثانوية العامة.

وقال وزير التعليم، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الثلاثاء، إنه لا يوجد شئ اسمه "ثانوية البوكليت" ولا "ثانوية التابلت" ولا "ثانوية البابل شيت".

وأوضح شوقي، أن هذه المسميات ما هى إلا تسطيح شديد للأمور، مضيفا: "أرجو من الإعلاميين عدم تناولها لأن الموضوع أكثر عمقًا من ذلك ودعونا نفكر في فلسفة التقييم وهدف التطوير بدلًا من إهداره بهذه المسميات".

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