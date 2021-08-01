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تنطلق ديسمبر المقبل.. الأوقاف: مليون جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

03:10 م الأحد 01 أغسطس 2021
تنطلق ديسمبر المقبل.. الأوقاف: مليون جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الـ28 للقرآن الكريم، المقرر إقامتها ديسمبر المقبل. وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن جوائز المسابقة هي على النحو التالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - (من الجنسين)، بشرط ألا تزيد سن المتقدم على (35) عامًا.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية (من الجنسين) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا تزيد سن المتقدم عن (30) عامًا.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة – من المصريين فقط - بشرط ألا تزيد سن المتقدم عن ( 12 ) عامًا.

وذلك في الفترة من 11 ديسمبر 2021م، حتى 15 ديسمبر 2021م بإذن الله تعالى بجوائز قيمتها مليون جنيه ، على النحو التالي:

الفرع الأول :

الفائز الأول 180 ألف جنيه .

الفائز الثاني 120 ألف جنيه .

الفائز الثالث 100 ألف جنيه .

الفرع الثاني :

الفائز الأول 150 ألف جنيه .

الفائز الثاني 100 ألف جنيه .

الفائز الثالث 50 ألف جنيه .

الفرع الثالث:

الفائز الأول 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

الفرع الرابع:

الفائز الأول 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

وأوضح وزير الأوقاف أن هناك جوائز تشجيعية قيمتها مائة وأربعين ألف جنيه جوائز لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدني في المسابقة.

وأشار إلى أن المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية التي ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، أما من داخل مصر سيتم الإعلان عن ضوابط التقدم للمشاركة لاحقا.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

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