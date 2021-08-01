بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وصناع الخير دعما لمبادرة "حياة كريمة"

كتب - محمود مصطفى:

شهد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمؤسسة

يهدف البروتوكول، لتنفيذ مبادرة " قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكرd غير القادرين وضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي يتبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،برعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي، أكد حرص جامعة الأزهر بكافة قطاعاتها على العمل جنبا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية لدعم كافة المبادرات الرئاسىية، مؤكدا حرص جامعة الأزهر على بذل اقصى الجهود لدعم المبادرات الرئاسية القومية لما لها من أهمية قصوى في الارتقاء بالمواطن المصري وبخاصة شرائح غير القادرين، موضحا أن الجامعة سبق أن عقدت بروتوكولات تعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، ووزارة الإنتاج الحربي، وأكاديمية البحث العلمي، وجامعة النيل، لافتا إلى أن أي تعاون يعود بالخير على مصرنا الحبيبة، نتسابق إليه مراعاة لمصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح رئيس الجامعة أن التعاون يهدف في المقام الأول لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين، من خلال تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وبالمجان تماما لمرضى القدم السكرى غير القادرين، ما يدعم الحماية من بتر القدم وتنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الاصابة بالقدم السكرى والحماية من بتر القدم السكري كل هذا من خلال تجهيز 5 غرف بواقع غرفة في كل مستشفى من مستشفيات جامعة الأزهر الخمس في القاهرة ودمياط وأسيوط، بجانب الإعداد الجيد لإطلاق حملات توعية موسعة تعود بالنفع على المجتمع.