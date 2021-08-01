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استجابة لرغبة الجمهور.. عودة الحجز على القطارات الروسي للوجهَين القبلي والبحري اليوم

12:51 م الأحد 01 أغسطس 2021
استجابة لرغبة الجمهور.. عودة الحجز على القطارات الروسي للوجهَين القبلي والبحري اليوم

هيئة السكك الحديدية

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها اليوم الأحد، عودة الحجز على القطارات الروسي ذات العربات ذاتية التهوية للوجهَين القبلي والبحري، اعتبارًا من اليوم الأحد أول أغسطس .

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واستجابة لرغبة جمهور الركاب.

وأضافت هيئة السكك الحديدية أنها قررت صرف تذاكر "واقف" في حالة نفاد المقاعد، وحسب رغبة الراكب.

وأشارت الهيئة إلى أنها لا تتوانى عن خدمة جمهور الركاب، وتتمنى لهم رحلات سعيدة بكل خطوط السكك الحديدية.

هيئة السكك الحديدية القطارات الروسي كامل الوزير العربات ذاتية التهوية

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