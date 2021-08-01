لجنة وزارية.. مدبولي يناقش الخطة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعًا لاستعراض خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية في مصر.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت في مصر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بدراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة، عملاً على تيسير الإجراءات وتعظيماً لذلك النوع من النشاط السياحي، باعتبار أن هذا النوع من السياحة يمثل قيمة مضافة كبيرة للسياحة في مصر؛ خصوصًا مع ما تتمتع به الدولة من شواطئ ممتدة على ساحلَي البحرين المتوسط والأحمر، مؤكدًا ضرورة تيسير كل الإجراءات وتبسيطها في مراحل دخول وخروج السائحين الوافدين.

وأشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع استراتيجية لجذب سياحة اليخوت إلى مصر، برئاسة وزير النقل وعضوية وزراء: السياحة، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الوزير أن مهام هذه اللجنة الوزارية تتحدد في تحديث الخريطة الخاصة بجميع "المراين" على مستوى الجمهورية؛ سواء القائمة أو المقترحة، مع تحديد المناطق الواعدة والتي تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت، إلى جانب وضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت؛ لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء وتشغيل "المراين".

وتشمل اختصاصات اللجنة إطلاق نافذة واحدة تمثل فيها جميع الجهات المعنية؛ بحيث تكون وزارة النقل هي الجهة المسؤولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية.

واستعرض وزير النقل أهداف استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت، التي تهدف إلى العمل على تشجيع السفن واليخوت السياحية على زيادة تردداتها على الموانئ البحرية و"المراين" المصرية، وذلك من خلال إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية، ورفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية، وإنشاء "مراين" سياحية جديدة في المواقع ذات الطبيعة الجاذبة سياحياً، فضلاً عن إعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية، وإعداد خطة على مدار العام؛ لتحقيق المشاركة الفعالة في المؤتمرات والمنتديات السياحية والمعارض الدولية، بالإضافة إلى تخصيص أجنحة للترويج لسياحة اليخوت في مصر.

وأوضح اللواء رضا إسماعيل أنه وفقًا للاستراتيجية، سيتم إنشاء منصة إلكترونية "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت"، يمثل فيها جميع الجهات المعنية؛ بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، وإصدار فاتورة واحدة تطبق على جميع "المراين" السياحية والموانئ المصرية، بالإضافة إلى إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بالمراين السياحية والموانئ المصرية؛ لتوحيد متطلباتها.

ولفت إسماعيل إلى أنه ستتم دراسة المشكلات والمعوقات الحالية، وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لجذب سياحة اليخوت، وكذا تعديل القرارات الوزارية الحالية المنظمة لنشاط سياحة اليخوت؛ لتحقيق السياسة السعرية الموحدة في الموانئ المصرية، الأمر الذي من شأنه تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة لهذا النشاط، كما تم خلال الاجتماع مناقشة المشكلات والمعوقات التي تعوق زيادة تردد اليخوت السياحية، وأبرز التحديات، وتقديم المقترحات بشأنها، فضلاً عن مناقشة الإجراءات التنفيذية المتخذة لتنشيط سياحة اليخوت.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عرض هذه الاستراتيجية وخطة تنفيذها على مجلس الوزراء، ثم يتم العرض على رئيس الجمهورية؛ للإسراع بإيجاد حلول للتحديات القائمة، والمُضي في تنفيذها.