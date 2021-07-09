رئيسة "القومي للمرأة" تلتقي وزيرة شئون المرأة في أفغانستان

كتبت - نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، حسينة صافي وزيرة شئون المرأة في أفغانستان وذلك علي هامش فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت في العاصمة الإدارية.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي، بوزيرة شئون المرأة في أفغانستان، داعية للإنضمام دولة أفغانستان إلي منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرة أنه في هذا الوقت من التاريخ لابد أن نتضامن كنساء في المنطقة للنهوض بالمراة و تعزيز مشاركتها في مجتمعاتنا الإسلامية

وأشارت إلى حدوث طفرة في حقوق المرأة المصرية في السنوات القليلة الماضية في ضوء دعم القيادة السياسية لها ومساندة حصول المرأة علي حقوقها، مؤكدة أن دعم القيادة السياسية هو عامل أساسي في التقدم في ملف تمكين المرأة.

وقالت "مرسي" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا في "منظمة تنمية المرأة" سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للإنضمام .

ومن جانبها أعربت حسينة صافي وزيرة شؤون المرأة في أفغانستان علي سعادتها بالتواجد في مصر مع شقيقاتها من الدول الإسلامية وتقدمت بالشكر إلي مصر نيابة عن أفغانستان حكومة وشعبا بشكل عام ونساء أفغانستان بشكل خاص علي هذه الدعوة الكريمة وكرم الضيافة والترحاب الذي وجدوه في مصر

وأشارت إلي أهمية دعم ملف المرأة المسلمة وضرورة التنسيق بين النساء في الدول الإسلامية وعلي التعاون الإقليمي والدولي و العمل علي تبادل التجارب والبناء عليها.

وقالت: "لدينا نساء في المجتمعات الإسلامية متميزات في كافة المجالات، فالنساء المسلمات هن قادرات علي صنع تغيير في مجتماعتنا".

وتابعت أن الرئيس الأفغاني داعم قوي للمرأة علي كافة الأصعدة وقام بالعديد من المبادرات لأول مرة في تاريخ أفغانستان، مشيرة إلى أن المرأة الأفغانية مستمرة في كفاحها من أجل التخلص من العادات والأفكار السلبية عن المرأة المتبقية من العهود السابقة.