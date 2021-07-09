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الجيزة: تطوير موقف ميدان لبنان واستكمال رصف شارع السودان

02:00 ص الجمعة 09 يوليه 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، استكمال حي العجوزة وضع الطبقة السطحية للرصف بشارع السودان، ضمن أعمال التطوير التي تنفذها المحافظة بطول الطريق الواقع بأحياء العجوزة والدقي وجنوب.

كما استكمل حي العجوزة أعمال التطوير والدهانات التي تتم بموقف السرفيس بميدان لبنان من خلال دهان البلدورات والأعمدة وتجميلها ورفع كفاءة الإنارة وإنشاء دورات مياه ورفع جميع المخلفات والأتربة من داخل الموقف، بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

ميدان لبنان تطوير موقف ميدان لبنان الجيزة شارع السودان حي العجوزة

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