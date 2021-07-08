​الإسكان: تكثيف أعمال الطرق للمشروعات السكنية والخدمية بـ 6 أكتوبر والمنيا الجديدتين

كتب-أحمد مسعد:

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه جارٍ استكمال أعمال الرصف بمشروع طريق شمال المطار والذي يخدم مناطق إسكان غرب المطار والمنطقة الصناعية والميناء الجاف، بالإضافة لأعمال الطرق بشارعين لخدمة المجمع الشرطي الجاري تنفيذه بمنطقة الـ 800 فدان.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ أيضاً استكمال أعمال الأرصفة والإنترلوك بالشوارع المتبقية بمشروع سكن مصر شمال الواحة، بجانب تنفيذ أعمال الفرمة لموقع الـ 1000 فدان بقطع أراضي الإسكان المميزة، والتي يتم تسليمها لحاجزيها.

وفي ذات السياق، أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن إدارة الطرق بالجهاز واصلت أعمال رصف الطرق بالمرحلة الثانية (أساس + Mco + أسفلت + بردورات وأرصفة للجزيرة الوسطى) بالحي المتميز بالمدينة، وذلك لخدمة مجمع الكمبوندات وقطع الأراضي والبلوكات السكنية بالحي.

وأكد مسئولو الإسكان، أن هناك متابعة ميدانية ودورية للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة، بجانب ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من التنفيذ في أسرع وقت، وإنجاز خطط استكمال وتطوير وتوسعة الطرق وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين داخل المدن.​