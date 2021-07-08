رسالة ماجستير بطب الأزهر حول "تقنية الميكروبيور في تقييم تجمعات التكلسات الدقيقة بالثدي"



كتب- محمود مصطفى:

حصلت الباحثة الطبيبة دينا إبراهيم أحمد أبو ليمون، على رسالة الماجستير، بكلية الطب بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، في رسالتها التي حملت عنوان "دور تقنية الميكروبيور في تقييم تجمعات التكلسات الدقيقة بالثدي في وجود أو عدم وجود تكتلات".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من الدكتور محمد فاروق عجاج، أستاذ ورئيس قسم الأشعة التشخيصية كليه الطب جامعة الأزهر بنين، مشرفًا رئيسًا، والدكتور محمد أبو الفتوح أحمد عبد الخالق، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية طب البنات بالقاهرة، مشرفًا مشاركًا، والدكتور محمد أبو الوفا أحمد أمين، مدرس الأشعة التشخيصية بكلية طب بنين، مشرفًا مساعدًا، والدكتور إمام محمد عبد العزيز، أستاذ الأشعة التشخيصية بكليةِ طب البنات، مناقشًا داخليًّا، واللواء طبيب أحمد إسماعيل أحمد، استشاري الأشعة التشخيصية بمستشفيات هيئة الشرطة (مناقشًا خارجيًّا).

وأوضحت الطبيبة أن التصوير الإشعاعي للثدي يعد من الفحوصات الأساسية لاكتشاف التكلسات الدقيقة؛ لذلك يستخدم معيارًا مرجعيًّا للكشف عنها، ومن ثم للكشف عن سرطان الثدي في وقت مبكر.

وأشارت الباحثة، إلى أنه تقل كفاءة الموجات فوق الصوتية التقليدية في تحديد هذه التكلسات الدقيقة، وتعد تقنية الميكروبيور تقنية جديدة لمعالجة الصور، والتي يمكن استخدامها لتحديد المناطق التي بها تكلسات دقيقة بالثدي وتقييمها من حيث الموقع والشكل والعدد والتوزيع، مشيرة إلى أنه يمكن التوصل إلى نتائج دقيقة بأخذ عينة من هذه المناطق والقيام بتحليل خلوي.

وهدفت الدراسة إلى تقييم دقة تشخيص تقنية الميكروبيور في تقييم التكلسات الدقيقة المجمعة المصاحبة للثدي والتي سبق الكشف عنها بواسطة التصوير الإشعاعي للثدي.

وخلصت الرسالة إلى أن تصوير الميكروبيور يعد تقنية واعدة يمكنها تحسين الحساسية للكشف عن التكلسات الدقيقة المجمعة غير المرتبطة بوجود كتلة في الثدي في التصوير الإشعاعي له، ويوصى بإجراء المزيد من الدراسات واسعة النطاق لتقييم الإسهام المستقبلي المحتمل لهذه التقنية الجديدة في الأداء التشخيصي والفوائد السريرية الموضوعية المرتبطة باكتشاف التكلسات الدقيقة المجمعة.

وأشادت لجنة المناقشة والإشراف بموضوع الرسالة وجهد الطبيبة، مؤكدين أن الرسالة تعد إضافة علمية قيمة للبحث العلمي الجاد والفعال، من خلال تقنيات حديثة روعي فيها مستجدات العصر.