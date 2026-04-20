إعلان

الشيخ رمضان عبدالمعز: استجابة الحج مرتبطة بتحري الحلال في المال

كتب : حسن مرسي

06:44 م 20/04/2026

رمضان عبد المعز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن مسألة استجابة الدعاء ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمصدر المال، مشددًا على أن هذا المعنى مستمد من كلام النبى محمد صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، وليس من اجتهاد شخصي.

أضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة DMC، أن من يسافر للحج بمال حلال ويقول: "لبيك اللهم لبيك"، يُقال له: "لبيك وسعديك، حجك مأجور غير مأزور"، بينما من كان ماله حرامًا يُقال له: "لا لبيك ولا سعديك، حجك مأزور غير مأجور"، مستشهدًا بالقول: "إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير".

وقال إن من أهم أسباب إجابة الدعاء أن يكون المطعم والمشرب والملبس من الحلال، لافتًا إلى أن هناك زمنًا لا يُبالى فيه البعض بالحلال والحرام، وهو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن المؤمن يتحرى الدقة ويخاف الله فلا يُدخل جوفه أو بيته لقمة حرام.

وأضاف أن المرأة قديمًا كانت توصّى زوجها قبل خروجه لطلب الرزق قائلة: "اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالًا، فنحن نصبر على مرارة الجوع أيامًا ولا نصبر على حر جهنم ساعة واحدة"، فى دلالة على وعى الأسرة بأهمية الحلال.

وأشار إلى خطورة أكل أموال الناس بالباطل، مؤكدًا أن من يأخذ ما ليس له حق فيه فقد توعده الله بالنار وحرّم عليه الجنة، مستشهدًا بحديث النبى صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة"، حتى لو كان شيئًا يسيرًا، موضحًا أن النبى بيّن ذلك بقوله: "وإن كان قضيبًا من أراك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

