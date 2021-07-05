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وزير الشباب والرياضة في ضيافة صالون تنسيقية شباب الأحزاب

11:18 م الإثنين 05 يوليه 2021
وزير الشباب والرياضة في ضيافة صالون تنسيقية شباب الأحزاب

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

(مصراوي):

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، للمشاركة في صالون سياسي حول مشروع قانون نقل ملكية واستبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب.

شارك في الصالون كلا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور حازم عمر نائب محافظة قنا، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة غادة علي عضو مجلس النواب والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب ومديرة الجلسة ومن أعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية.

وحضر من وزارة الشباب كلا من المستشار محمد دياب نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة والمستشار طارق أبوزيد رئيس الاستئناف والمستشار القانوني للوزارة وأشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة.

ودار الحوار حول مشروع قانون نقل ملكية واستبدال الأراضي لصالح مركز الشباب، إلى جانب مجموعة من المناقشات على هامش الصالون في كل مايخص ملفات الشباب.

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي حازم عمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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