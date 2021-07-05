صورة.. خبير مياه: إثيوبيا بدأت رسميا التخزين الثانى لسد النهضة

كتب- مصراوي:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية إن إثيوبيا بدأت رسميا التخزين الثاني لسد النهضة أمس الأحد.

وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بدأ التخزين الأول فى أول يوليو من العام الماضى واستمر حتى 21 من نفس الشهر بتخزين قدره حوالى 5 مليار متر مكعب، وابتداء من اليوم التالى فاضت المياه من أعلى الممر الأوسط، وفى 14 ابريل 2021 فتحت اثيوبيا أول البوابتين وتم تصريف حوالى مليار متر مكعب من التخزين الأول حتى 25 يونيو حيث الارتفاع التدريجى لمستوى البحيرة إلى أن وصلت الى نفس المستوى الأول بسعة 5 مليار متر مكعب يوم السبت 3 يوليو".

وأضاف: بدأ التخزين الثانى رسميا الأحد 4 يوليو 2021 وسوف يستمر حوالى اسبوعين حتى 20 يوليو ليبدأ الفيضان من أعلى الممر الأوسط بارتفاعه الجديد الذى يصل الى منسوب 573 متر بعد أن كان 565 متر، بسعة تخزينية ثانية حوالى 3 مليار بالإضافة الى الخمسة مليارات متر مكعب من التخزين الأول ليكون الاجمالى 8 مليار متر مكعب، ومن المتوقع استمرار فتح البوابتين طوال فترة التخزين الثانى بعدها لايصبح لهما أهمية سواء بفتحهما أو غلقهما نظرا لمرور الفيضان من أعلى الممر الأوسط والذى يصل الى متوسط 600 مليون متر مكعب يوميا فى شهر أغسطس".

وأوضح: التخزين الثانى أصبح حوالى 3 بدلا من 13.5 مليار متر مكعب وهو تخزين لايمكن منعه أو إيقافه نظراً لتعلية الممر الأوسط بصب 8 متر خرسانة ولاتستطيع البوابتين سوى امرار 50-60 مليون متر مكعب يوميا فقط.