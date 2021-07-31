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وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش الشيخوخة لمصري كان يعمل بإيطاليا

03:20 م السبت 31 يوليه 2021
وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش الشيخوخة لمصري كان يعمل بإيطاليا

محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطن "سيد . ا خ" المقيم بالقاهرة ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا لأكثر من 40 عاماً وهو الأن وصل لسن 67 عاماً ولا تساعده ظروفه الصحية على السفر لإيطاليا للتقديم على معاش الشيخوخة.

وبحسب بيان اليوم، تحرك الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المذكور المعاش أو التعويض دفعة واحدة.

وبحسب بيان، وبالبحث في ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزم بسداد الأقساط التأمينية، ويستحق معاش شيخوخة، حيث كان يعمل بإيطاليا، والآن بلغ السن القانونية للمعاش 67 عاماً، وعليه تقديم المستندات المطلوبة عن طريق تفويض لشخص آخر

وتواصل مكتب التمثيل العمالي بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، مع أسرة المواطن وتم إبلاغ المواطن بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا وتحويله لحسابه البنكي بالقاهرة، وتم التأكيد عليه أن الملحق العمالي دائما في خدمتك.

محمد سعفان وزير القوى العاملة إيطاليا الشيخوخة

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