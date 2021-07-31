وزير النقل: قطار "السخنة- العلمين- مطروح" بداية منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة بمصر -صور

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، واستشاري المشروع والشركات المنفذة، اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخنة- العلمين الجديدة- مرسى مطروح)، في المسافة من حلوان حتى العين السخنة، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار، وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والأسوار وكذا المحطات.

وبدأت أعمال تجهيز التحويلات المرورية الخاصة لتنفيذ كوبري المسار لعبور طريق السخنة، وجار التحضير لبدء تتفيذ الأعمال الصناعية على طول الخط (كباري سيارات أو أنفاق لزوم مخرات السيول).

واطَّلع وزير النقل على الموقف التنفيذي؛ حيث تم الانتهاء من جميع الجسات للمحطات والانتهاء من أعمال الحفر؛ حتى منسوب التأسيس، وتم صب الخرسانة العادية للأساسات لهذه المحطات، وجار صب الخرسانة المسلحة للأساسات في محطتي السخنة والعاصمة الإدارية والإعداد لصب الخرسانة المسلحة للأساسات في محطتي محمد نجيب وحلوان.

وتم الانتهاء من أعمال التصميم المعماري العام للمحطات وتم اعتماده وتم التنسيق على التصميم الإنشائي مع الأعمال الكهروميكانيكية، وجار الانتهاء من التصميم الإنشائي التفصيلي للتنفيذ، بالإضافة إلى أنه تم تحديد موقع الورشة الرئيسية الخاصة بأعمال الصيانة والتي تقدر مساحتها بنحو ٤٧٠ فدانًا، وتقع شرق الطريق الدائري الإقليمي وجنوب طريق السخنة، ويتم تنفيذ كل الأعمال المدنية والإنشاءات سالفة الذكر بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا، كما أنه جار البدء الفوري بالتزامن مع هذه الأعمال، في تنفيذ منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، بجانب تصنيع وتوريد 35 قطار ركاب سريع وإقليمية و10 جرارات لنقل البضائع.

وشاهد الوزير عددًا من التفجيرات لإزالة الصخور المعترضة لمسار القطار الكهربائي السريع بقطاع العاصمة.

وأكد وزير النقل، خلال جولته، أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقًا للتوقيت المخطط، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

وأضاف الوزير أن السرعة التصميمية لقطار مشروع قطار السخنة/ مطروح تبلغ 250 كم/ ساعة، والسرعة التشغيلية للقطار الكهربائي السريع 230 كم/ الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة، وتبلغ سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل على عدد 20 محطة؛ منها عدد 8 محطات للقطار السريع وعدد 12 محطة إقليمية.

ولفت وزير النقل إلى أن القطار السريع يتميز بسعة نقل أعلى للخط؛ ما يقلل الازدحام المروري ويحقق أمانًا أعلى للركاب وتأثيرًا أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن تنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب & بضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة، سيسهم هذا المشروع في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة .

ولفت الوزير إلى أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليًّا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أن المشروع سوف يسهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها لنقل المنتجات منها أو نقل الخامات إليها.