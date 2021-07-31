نائب وزيرة الصحة: تصميم لوحة للمؤشرات السكانية لجميع المحافظات

كتب - أحمد جمعة:

احتفل المجلس القومي للسكان، اليوم السبت، باليوم القومي للسكان، تحت شعار "قضايا السكان في ظل التحول الرقمي".

وتحتفل مصر باليوم القومي للسكان في الثلاثين من يوليو من كل عام ، بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للسكان في 11 يوليو من كل عام ، لتركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان والأثار السلبية المترتبة على مشكلة الزيادة السكانية.

شهد الاحتفال الأستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتورة فاتن غازي مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية ،ةوالدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، اللواء طبيب أسامة صبحي مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، والدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام السابق، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية بالعمل السكاني وخبراء السكان والشخصيات العامة.

في بداية كلمته وجه الدكتور طارق توفيق، الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لرعايتها اليوم القومي للسكان.

قال إن الهدف الأساسي من مواجهة مشكلة الزيادة السكانية هو خلق أجيال جديدة متعلمة تعليما جيداً وخالية من الأمراض، ومؤهلة للإنتاج وتحقق التنافسية في سوق العمل المحلي والعالمي.

أضاف أن النمو السكانى المطرد يلقي بظلاله على وتيرة التقدم للدولة المصرية من خلال تداعيات كثيرة وعواقب جمة و استنفاذ للموارد بكل أنواعها مع حرمان الدولة فى الفرص الجادة للاسثمار فى تنمية الانسان و انعدام شعورة بالرفاة بالرغم مما تبذله الدولة من جهود تنموية وإصلاحية فى كل المجالات التى تمس حياته اليومية.

وقال إن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لها رؤية استباقية في الشأن السكاني وكيف أن تنمية الإنسان هو المدخل الحقيقي لضبط النمو السكاني تمثل ذلك في كثير من التدخلات والمبادرات التي تعني بالصحة والتعليم والبنية التحتية وتوفير فرص العمل وتمكين المرأة والشباب.

أكد أن العمل السكاني في مصر يتطلب التكامل والتنسيق الكامل بين كل الجهات الحكومة ، ومجلس النواب، والقطاع الاهلي والخاص والمواطن لتحويل العبء السكاني الحالي إلى قوة اقتصادية منتجة تتمتع بالمهارات التنافسية و العلمية.

وأضاف أنه في إطار رؤية الدولة نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، فقد قام المجلس القومي للسكان بتصميم لوحة للمؤشرات السكانية لجميع محافظات الجمهورية، يتم إتاحتها لمتخذي القرار في مصر، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات والتدخلات السكانية على مستوى المحافظات والمديريات والأحياء، ومتابعة وتقويم كافة المؤشرات السكانية ، بالإضافة إلى توقع السيناريوهات المختلفة للزيادة السكانية، وبمن ثم تكون أداة فاعلة في أيدي متخذي القرار من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وتحسين الخصائص السكانية.

وقد شهد الاحتفال عرض للمؤشرات المركبة بمحافظات الجمهورية، وعرض لوحة مؤشرات سكانية لمحافظات مصر، وترتيب المؤشرات السكانية للمحافظات والأقاليم، وعرض تجريبي لبرنامج الإحصاء وتنظيم الأسرة، والتدخلات السكانية اللازمة لضبط النمو السكاني بالمحافظات، وعرض لبعض الرسائل السكانية.