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تخصيص أرقام للشكاوى.. "حماية المستهلك" يُحذر من العروض الوهمية بـ"الأوكازيون الصيفي"

11:30 م الأربعاء 28 يوليه 2021
تخصيص أرقام للشكاوى.. "حماية المستهلك" يُحذر من العروض الوهمية بـ"الأوكازيون الصيفي"

أرشيفية

كتب- محمد سامي:

أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بدء موسم التخفيضات الصيفية، الاثنين المقبل ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، بعد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية ببدء فترة التخفيضات الصيفية

وأكد حسام الدين، أن أعضاء إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية سيقومون بالمرور علي المحلات للتأكد من جدية التخفيضات المعلنة وإعلان المحلات المشاركة في الأوكازيون عن أسعار السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض والالتزام بنسبة الخصم المعلنة وحصول هذه المحلات علي موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم

وأضاف أن المرصد الإعلامي لدى الجهاز سيقوم برصد صفحات الشركات المشاركة في الأوكازيون الصيفي على السوشيال ميديا للتأكد من جدية التخفيضات، وفى حالة التلاعب في نسبة التخفيضات أو الإعلان عن تخفيضات وهمية يتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة مطالبا المواطنين الشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، تفعيل سياسة والاسترجاع وفقا للقانون والابتعاد عن المواقع مجهولة المصدر، خاصة خلال عمليات الشراء "أون لاين".

وحذّر أيمن حسام الدين التجار من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار على غير الحقيقية خلال فترة الأوكازيون وأن إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز ستقوم بتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018،و سيقوم الجهاز بتلقي شكاوى المستهلكين ضد أي مخالفات في الأسواق من خلال الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، الصفحة الرسمية للجهاز علي الفيس بوك أو من خلال الواتس اب علي الرقم 01577779999.

الأوكازيون الصيفي حماية المستهلك وزارة التموين

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