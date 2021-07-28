الجيزة: رفع 9291 طن مخلفات بـ 4 أحياء بالمحافظة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، رفع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة اليوم نحو ٩٢٩١ طن مخلفات من أحياء المحافظة، وجاري استكمال الأعمال بصفة مستمرة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشأن رفع كفاءة النظافة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة، شملت حي الطالبية، الدقي، الهرم، العمرانية، فقد قامت أجهزة الهيئة اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١ بتنفيذ الآتي: -

حملات نظافة وتجريد ورفع مخلفات وكنس آلي وغسيل شملت شارع محمد أنور السادات، شارع الأربعين بنطاق حي الطالبية، وشارع جهينة من المساحة، وشارع الخطيب من المساحة، وشارع بن مروان من المساحة بنطاق حي الدقي، وشارع اللبيني هرم، ترعة المنصورية بنطاق حي الهرم.

وشملت فرقة الحدائق، أعمال صيانة وري المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية.