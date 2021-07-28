السياحة: اختيار 5 مقاصد مصرية ضمن أفضل الوجهات على مستوى العالم لعام 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اختيار موقع "تريبأدفايزر"،(Tripadvisor) والذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم، 5 مقاصد سياحية مصرية ضمن أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لعام 2021.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أن المقاصد هي مدينة القاهرة، والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021.

وأشارت إلى أن الموقع اختار زيارة منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، والرحلات النيلية بالقاهرة، من أفضل التجارب المميزة والغير عادية على مستوى العالم، وذلك طبقا للقوائم التي نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجا بين المسافرين.

جدير بالذكر، أن اختيار هذه القوائم، يتم طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي لتريب ادفايزر