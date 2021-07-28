حدث في 8 ساعات| الإسكان تحدد طريقة حجز شقق "لكل المصريين".. والإعلان عن وظائف بالسكة الحديد
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تأكيد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، وإعلان وزارة التعليم تعديل مدة التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية، وتحديد طريقة حجز شقق "سكن لكل المصريين" بالتمويل العقاري، والإعلان عن 2500 وظيفة بالسكة الحديد خلال أيام.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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