السبت المقبل.. آخر موعد في المهلة الثامنة لتحويل الممارسات لعدادات كودية​

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن يوم السبت الموافق ٣١ يوليو أخر فرصة لأصحاب العقارات المخالفة والعشوائية والذين لم يتقدموا حتى الٱن بطلبات لتحويل حساب استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن هناك توجه بعدم مد المهلة الخاصة بالتقديم على تركيب العدادات الكودية مرة أخرى بعد مدها ٨ مرات متتالية، موضحًا أن المهلة الأخيرة التي مدتها الكهرباء من نهاية يونيو الماضي إلى نهاية يوليو الجاري جاءت تماشيا مع الإعلان عن مد مهلة استكمال أوراق طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تنتهي هي الأخرى بنهاية شهر يوليو الجاري.

وأكد أن المهلة التي ستنتهي السبت المقبل هي المهلة رقم 8 التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء ،مشيرا إلى أنه تم البدء في استقبال الطلبات الخاصة بتحويل نظام الممارسة لعدادات كودية في الأول من يوليو 2020 لافتا إلى أنه تم مد الفترات الخاصة بالتقديم كالاتي:

1- من أول يوليو حتي منتصف أغسطس

1/7/2020 وحتى 15/8/2020

2-من منتصف أغسطس حتي نهاية سبتمبر

15/8/2020 وحتى 30/9/2022

3- من نهاية سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر

30/9/2020 وحتى 30/10/2020

4- من نهاية أكتوبر حتي نهاية نوفمبر

30/10/2020 وحتى 30/11/2020

5- من نهاية نوفمبر حتي نهاية ديسمبر

30/11/2020 وحتى 31/12/2020

6- ومن نهاية ديسمبر حتي نهاية مارس

31/12/200 وحتى 31/3/2021

7- من نهاية مارس حتي نهاية يونيو

31/3/2021 وحتي 30/6/2021

8- من نهاية يونيو حتي نهاية يوليو

30/6/2021 وحتى 31/7/2021.

ولفت إلى أن تلك الفترة تعتبر كافية بشكل كبير لجميع المواطنين أصحاب العقارات المخالفة والعشوائية بالتقديم على عدادات كودية خاصة أن عملية التقديم بسيطة وسهلة ولا تحتاج للخروج من المنزل لأنها إلكترونية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.​