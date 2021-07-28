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اليوم.. مصر للطيران تسير 66 رحلة جوية دولية وداخلية

03:00 ص الأربعاء 28 يوليه 2021
اليوم.. مصر للطيران تسير 66 رحلة جوية دولية وداخلية

أرشيفية

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 66 رحلة جوية دولية وداخلية، تنقل 6606 ركاب.

وتشمل الرحلات 45 رحلة دولية إلى كل من دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، روما، أبوظبي، موسكو، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، بيروت، عمَان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن.

كما تشمل 17 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي.

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