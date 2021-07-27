وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الإعدادية والثانوية للطلاب الوافدين
كتب - محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعهدي البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسى 2020/2021م.
وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 30.88%، بينما بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية 42.55%.
وجاء فى المركز الأول فى الشهادة الثانوية للبعوث الطالب برهان الدين شبير عباسي، من دولة الهند، والأول مكرر الطالب عمر برزوشي، من دولة البانيا، وحل فى المركز الثالث الطالب مصطفى الشيخ على أصغر، من دولة الهند، بينما جاء فى المركز الرابع الطالب حسين طاهر حاجي، من دولة الهند.
وفى الشهادة الإعدادية حصلت الطالبة الروسية كوثره خضريوفا، على المركز الأول، وحل فى المركز الثاني الطالب محمد محمود حسن، من دولة بنجلاديش، بينما جاء فى المركز الثالث الطالب تشا سنت تميم، مندولة توجو، بينما حل في المركز الرابع الطالبة مابنغ ينغ، من دولة الصين.
ووجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، وحرص على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
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