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نشوب حريق محدود بمبنى خدمات كنيسة العذراء بعزبة النخل.. ومصادر: لا إصابات

02:09 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
نشوب حريق محدود بمبنى خدمات كنيسة العذراء بعزبة النخل.. ومصادر: لا إصابات

مبنى خدمات كنيسة العذراء

كتب- مينا غالي:

نشب حريق، صباح اليوم، بالدور الثامن بمبنى الخدمات التابع لكنيسة العذراء مريم بمحطة عزبة النخل بمحافظة القليوبية، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وكشف مصدر كنسي مسؤول بكنيسة العذراء بعزبة النخل لمصراوي، أن الحريق الذي نشب بمبنى الخدمات محدود وتم السيطرة عليه بشكل سريع، مؤكدًا أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.

وأوضح المصدر أن المعاينة الأولية أكدت أن الحريق سببه ماس كهربائي وليس هناك أي شبهات جنائية فيه، مشيرًا إلى أنه تم السيطرة عليه بشكل سريع من قبل رجال الإطفاء.

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