حدث في 8 ساعات| قبول دفعة جديدة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة.. والظواهر الجوية في 6 أيام مقبلة

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، توجيهات من الرئيس السيسي بدعم التعليم الفني الصناعي، وزيادة أعداد المجمعات الصناعية في المناطق الجديدة، والتعليم تكشف حقيقة تداول امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة "علمي"، و"النواب" يحيل 60 مقترحًا برلمانيًّا إلى الحكومة، وقبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: