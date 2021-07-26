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الأعلى للجامعات: إعداد قوائم بالعاملين المنتمين لكيانات إرهابية لفصلهم

04:15 م الإثنين 26 يوليه 2021
الأعلى للجامعات: إعداد قوائم بالعاملين المنتمين لكيانات إرهابية لفصلهم

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، بمقر جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعرض المجلس خلال اجتماعه، التعديل الذي أقره مجلس النواب موخرًا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، والذي يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

وقرر المجلس تكليف رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخلص الجامعات ممن ينتموا للجماعات الإرهابية ويحاولوا بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.​

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي قوائم الإرهاب المجلس الأعلى للجامعات

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