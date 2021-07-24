"الشارع بقى بيسين".. المياه تغرق عددا من منازل المواطنين بإمبابة - فيديو

كتب- مصراوي:

نشرت الصفحة الرسمية للنائبة نشوى الديب، مقطع فيديو يوضح غمر المياه لعدد من شوارع المنيرة الغربية في منطقة إمبابة.

وعلقت على الفيديو قائلة: فجأة 5 انفجارات في مواسير المياه بالمنيرة الغربية أخطرهم خط 600 بشارع المطار ومن ساعات والاتصالات بالمسئولين بشركة المياه والشرب والمحافظ ورئيس الحي مستمرة، وبالفعل تم قطع المياه عن الخط الأكبر وهو 600 والآن يتم قطع المياه عن شارع إبراهيم علام.

وتابعت صفحة النائبة: وصلت 6 سيارات شفط شارع المطار للخط الكبير وسيارتين لإبراهيم علام ووصل بعض المسئولين بشركة المياه والصرف.

وأظهر الفيديو ارتفاع منسوب المياه في الشوارع حتى دخلت إلى منازل المواطنين، وسط شكوى الأهالي، فضلا عن قيام البعض بإقامة حواجز أمام مداخل المنازل لمنع المياه من الدخول.

وعلق أحد المواطنين، قائلا: ده ميرضيش ربنا الكلام ده، بنكلم في المسئولين من الساعة 9 ومحدش ساءل فينا، الشارع بقى زي البسين".