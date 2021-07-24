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100 مليون جنيه وفرا سنويا.. الحكومة: تركيب 40 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع بالمساجد والكنائس

11:40 ص السبت 24 يوليه 2021
100 مليون جنيه وفرا سنويا.. الحكومة: تركيب 40 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع بالمساجد والكنائس

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية عن استهداف الوزارة خلال العام المالي الحالي (2021 - 2022)، تركيب 40 ألف عداد مسبوق الدفع للمساجد الأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها لتحقيق وفر يبلغ حوالي 100 مليون جنيه سنويا نتيجة الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة بالمساجد والكنائس.

وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان، السبت، أن المساجد التابعة لوزارة الأوقاف ستتحمل الأوقاف استهلاكها من الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 25 ألف عداد مسبوق الدفع في المساجد الأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها مما حقق وفرا يبلغ 60 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه تم الانتهاء من تركيب 68 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب في 35 ألف مسجد أهلي و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمات وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب عدادات كودية لمياه الشرب والقطع الموفرة الاستهلاك في المياه بدور العبادة.

وطالب شعراوي، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لاستهلاك المياه لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة ومختص من كل محافظة مع الشركة القابضة للتوسع في تركيب القطع الموفرة وموافاة الوزارة بإجراءات التركيب في كل وحدة محلية بالمحافظات.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة تخفض استهلاك المياه حوالي 50%، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتوفير الاعتمادات اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب هذه القطع الموفرة، وتقوم فرق عمل الوزارة بمتابعة أعمال التركيب بالمحافظات وحل أي مشكلات تعوق التنفيذ.

محمود شعراوي الحكومة عداد كهرباء مسبوق الدفع المساجد الكنائس

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