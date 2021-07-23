قبل امتحان الفيزياء غدا.. محافظ القاهرة يوجه رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أن لجان الثانوية العامة شهدت اليوم الجمعة أعمال تطهير وتعقيم استعدادا لاستئناف أعمال امتحانات طلاب الثانوية العامة عقب عودتهم من قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتي ستبدأ صباح غدٍ السبت بأداء الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء مشيرًا إلى وجود تواصل دائم مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لرصد أي شكاوى لسرعة حلها.

وقال عبدالعال، إن الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وناشد محافظ القاهرة أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن جميع اللجان التي تجرى بها الامتحانات تم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا كما يتم بصفة دورية متابعة تواجد مرواح بكل اللجان وعملها بكفاءة وتوافر المياه الباردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ٩٣٠٩٣ طالبا وطالبة منهم ٨٤٢٧٧ انتظام و٨٨١٦ طالبا وطالبة منازل وعائدين من الخارج، مضيفا أنه تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 إلى 14 طالبا أو أقل في اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة إلى ٢٩٣ لجنة.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري على اللجان التي يتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافتها من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجستي لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار.

وأكد المحافظ، على أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنباً لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة كما توفير مولد كهربائي بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.​