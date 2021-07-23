شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بذكرى ثورة يوليو: انتصرت للفقراء والمهمشين

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى 69 لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وأكد الأزهر أن ثورة 23 يوليو المجيدة هيأت الطريق للمصريين في استرداد ممتلكاتهم ومقدراتهم، وانتصرت للفقراء والمهمشين، وضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب مع قواته المسلحة من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجيش المصري في مواجهة ما يحدق بالوطن من تهديدات وأخطار.

ودعا الأزهر الشريف، أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجد ومثابرة واجتهاد بما يحقق لمصرنا وشعبها العظيم الرفعة والتقدم، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بمزيد من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.​