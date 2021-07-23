Masrawy logo white

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بذكرى ثورة يوليو: انتصرت للفقراء والمهمشين

02:12 م الجمعة 23 يوليه 2021
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بذكرى ثورة يوليو: انتصرت للفقراء والمهمشين

الإمام الأكبر أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى 69 لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وأكد الأزهر أن ثورة 23 يوليو المجيدة هيأت الطريق للمصريين في استرداد ممتلكاتهم ومقدراتهم، وانتصرت للفقراء والمهمشين، وضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب مع قواته المسلحة من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجيش المصري في مواجهة ما يحدق بالوطن من تهديدات وأخطار.

ودعا الأزهر الشريف، أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجد ومثابرة واجتهاد بما يحقق لمصرنا وشعبها العظيم الرفعة والتقدم، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بمزيد من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.​

أحمد الطيب شيخ الأزهر ذكرى ثورة يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي

الخبر التالى:

غدًا.. مصر للطيران تسير 92 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-بالفيديو.. حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 (بث مباشر)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا