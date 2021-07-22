السيسي لعسكري منوفي: أنا أطحن نفسي ومحدش يغلبني أبدًا

كتب- محمد سامي:

حث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد العساكر من المنوفية، على ضرورة العمل والاجتهاد من أجل توسيع تجارته ومصدر رزقه.

جاء ذلك خلال حوار دار بين الرئيس وعسكري يدعى أيمن من محافظة المنوفية، أثناء جولة فجر اليوم بالدراجة بمدينة العلمين الجديدة.

وقال الرئيس للعسكري: "عيب هزعل منك، وأقولك أنا أطحن نفسي، ومكلش، ومنمش، ولا حد يغلبني أبدًا وأبقى جامد وقوي".

كانت تلك العبارة خلال استفسار الرئيس عن أحوال العسكري المعيشية ومصدر رزقه، حيث قال العسكري: عندي 29 سنة، وعندي مكتبة مأجرها.. بس أنا عايز شغل لما أخلص خدمتي وجيشي السنة اللي جاية أشتغل في عمل ثابت.

ورد الرئيس: أنت لسه صغير.. لو المكتبة اللي عندك دي عايز تاخد واحدة أكبر منها تبقى بكام في الشهر؟.

أجاب العسكري: هيبقي إيجارها حوالي 3 آلاف جنيه في الشهر، بس هتبقى في مكان كويس، وتكسب أكتر؛ لأن المكتبة اللي أنا واخدها دلوقتي دي بـ300 جنيه في الشهر، والناس الكبار اللي جنبي مبيخلوش الصغير يكبر.