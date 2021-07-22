Masrawy logo white

السيسي لعسكري منوفي: أنا أطحن نفسي ومحدش يغلبني أبدًا

03:03 م الخميس 22 يوليه 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي عسكري منوفي محافظة المنوفية مدينة العلمين الجديدة

الخبر التالى:

وفاة الإذاعي الكبير كامل البيطار.. والوطنية للإعلام تنعيه

كورونا.. لحظة بلحظة

49

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

801

متعافون اليوم

283862

إجمالي الإصابات

16465

إجمالي الوفيات

225869

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا